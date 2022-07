Covid oggi Lazio, bollettino del 22 luglio. D'Amato: "Asintomatici, snellire l'isolamento"

Roma, 22 luglio 2022 – Troppi asintomatici costretti all’isolamento, il Lazio chiede si snellire la burocrazia per per velocizzare la ripresa e alleggerire il carico di tamponi. "È necessario che sia semplificata la procedura per l'isolamento dei positivi asintomatici, consentendo anche senza test negativo di uscire dall'isolamento dopo cinque giorni dalla scomparsa dei sintomi. Lo fanno già in alcuni Paesi, non vedo perché non si possa attuare anche da noi". A chiederlo è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

La regione con più casi Covid odierni è ancora la Lombardia con 8.915 contagi seguita da Veneto (+7.484), Campania (+7.358), Lazio (+6.108) ed Emilia Romagna (+5.999). Ecco la situazione nel resto d’Italia.

Sfiorano i 230mila i laziali attualmente positivi – 229.810 il dato esatto – tra i malati presi in cura negli ospedali e i 228.653 in isolamento domiciliare. Intanto nel Lazio “continua la frenata dei casi, 2.404 in meno rispetto alla scorsa settimana", sottolinea D’Amato.

Oggi, su 4.794 test molecolari e 27.205 antigenici, per un totale di 31.999 tamponi, si registrano 6.108 nuovi casi positivi (-725 rispetto a ieri). “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19%. I casi a Roma città sono a quota 2.707", aggiunge l’assessore.

Sono 11 i decessi (+2), mentre negli ospedali la situazione appare abbastanza stabile: sono 1.089 i ricoverati nei reparti di area medica (+11), 68 i pazienti positivi che si trovano nelle terapie intensive (-1) e 6.109 i guariti nelle ultime 24 ore.

Cosa succede nelle province?

Gli 11 decessi di oggi si registrano tutti nell’area metropolitana di Roma, dove l’analisi dei tamponi ha fatto emergere anche 4.195 nuovi casi, di cui 2.707 nella sola Capitale.

Nelle province oggi ci sono 1.913 nuovi casi. Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina, qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 806. A Frosinone i nuovi positivi sono 643, mentre nelle ultime 24 ore a Viterbo sono emersi 251 nuovi positivi e a Rieti sono stati scoperti 213 contagi.