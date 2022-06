Covid Lazio, il bollettino del 27 giugno: 3.623 casi e 5 morti

Articolo : Covid oggi in Italia: 24.747 casi, boom di ricoveri. Bollettino 27 giugno dalle Regioni

Roma, 27 giugno 2022 – Discesa momentanea della curva nel Lazio, dove oggi si registrano oltre 138mila positivi, di cui 3.623 emersi nelle ultime 24 ore. Dati in apparente ribasso – dimezzati rispetto a ieri, come è accaduto oggi in altre regioni – dovuto al calo di tamponi effettuati nel weekend. Da domani, si attende un nuovo rialzo dei numeri. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,1%, i casi a Roma città sono a quota 2.316".

I dati di oggi

I laziali attualmente in isolamento sono 138.311, con 1.039 personein meno rispetto a ieri. Sono 16.364 i tamponi analizzati nelle ultime ore, tra i 2.620 molecolari e i 13.744 antigenici, dal cui tracciamento sono emersi i 3.623 nuovi casi positivi (-3.070). Sono 5 i decessi (+3). Peggiora la situazione negli ospedali del Lazio: sono 597 i ricoverati nei reparti di degenza medica (+45), mentre le terapie intensive appaiono stabili con 51 pazienti (-1). Sono 4.557 i guariti nelle ultime ore.

Province, tutti i casi

Dei cinque decessi registrati oggi dalle Asl, soltanto uno si è verificato al di fuori dell’area metropolitana di Roma: è deceduta a Frosinone la vittima di oggi. Sempre a Frosinone, sono stati registrati 66 nuovi casi. Il maggior numero dei positivi tracciati oggi si riferiscono alla Capitale, con 2.316 nuovi positivi, che aggiunti ai dati resi noti dai Comuni dell’hinterland portano a 3.207 i numeri dell’area ampia di Roma.

Nelle province si registrano solo 416 nuovi casi. Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina,: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 256. Seguono i territori di Viterbo, con 48 casi, e Rieti con i 46 positivi di oggi.