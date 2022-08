Covid Lazio, oggi 7 agosto 2022: 2.461 casi e un morto

Roma, 7 agosto 2022 – È abbastanza stabile la situazione dei contagi nel Lazio, dove oggi si registrano 2.461 nuovi casi positivi (-338) e 4 decessi : in calo rispetto ai sette di ieri. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13% . I casi a Roma città sono a quota 1.086 ”, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato .

Il bollettino di oggi

I 2.461 nuovi casi, di cui oltre la metà nella Capitale, sono stati scoperti dal tracciamenti di 2.984 tamponi molecolari e 15.922 antigenici, per un totale di 18.906 test processati. Negli ospedali, situazione altalenante. Migliora la pressione sui reparti di area medica con 910 ricoverati, in calo di 24 rispetto un giorno fa, mentre sono 55 i pazienti che si trovano in degenza nelle terapie intensive (aumentate di 2 pazienti rispetto a ieri). Sono 5.129 i guariti nelle ultime 24 ore.

Cosa succede in Italia

La regione con più casi Covid resta la Lombardia con 3.145 contagi, seguita da Veneto (+2.943), Campania (+2.698), Emilia-Romagna (+2.467) e Lazio (+2.461). In Italia , i casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.313.427 . I dimessi e i guariti delle ultime 24 ore sono 37.084 in tutte le regioni (ieri erano 76.560), per un totale che sale a 20.045.334 .

Gli attuali positivi sono 10.502 in meno (ieri -41.721) e diventano in tutto 1.094.956 , di cui 1.085.688 in isolamento domiciliare.