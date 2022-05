Covid Lazio, il bollettino del 28 maggio: 2.289 nuovi casi e 5 morti

Roma, 28 maggio 2022 – Nonostante la situazione stabile, oggi il Lazio è la seconda regione per numero di contagi. Appare stabile l’andamento dei contagi nel Lazio, dove oggi il numero dei nuovi casi non scende di molto, come invece è accaduto in altre zone d’Italia. “Su 4.041 test molecolari e 14.244 antigenici, per un totale di 18.265 tamponi, si registrano 2.289 nuovi casi positivi. Sono 5 i decessi”, fa sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. L’oscillazione al ribasso oggi è minima: solo 152 casi in meno rispetto al tracciamento di ieri, quando i morti erano 6. Nel complesso, sono 11.324 le vittime del Covid finora accertate.

Lazio, seconda regione per contagi: ecco perchè:

La regione con il maggior numero di casi di oggi è la Lombardia con 2.360 contagi, seguita da Lazio (+2.289), Campania (+2.062), Sicilia (+1.727) e Veneto (+1.389). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.373.741. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 35.927 (ieri 37.744), per un totale che sale a 16.485.624.

Gli attualmente positivi sono 17.371 in meno (ieri -14.802) per un totale che scende a 721.575. Di questi, 715.977 sono in isolamento domiciliare.

Scendono di quasi 3.500 unità le persone attualmente positive, che oggi arrivano a 124.620. Calano i ricoveri nei reparti di area medica, dove ci sono 594 i ricoverati (-11), mentre restano stabili le terapie intensive con 37 pazienti, esattamente come ieri. Nelle ultime 24 ore, sono 5.767 i laziali risultati guariti all'ultimo tampone effettuato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è

al 12,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.371”, aggiunge D’Amato.

La fetta più grossa dei nuovi casi rilevati dagli ambulatori di analisi del Lazio è nella zona ampia di Roma, dove i nuovi positivi sono 1.824 e i 5 morti riportati oggi dal bollettino regionale. Quasi tutti i casi romani si registrano nella Capitale, con 1.371 tamponi positivi.

Oggi nelle province si registrano quindi 465 nuovi casi e nessun decesso. I casi emersi nelle ultime 24 ore nella zona di Latina sono 209, mentre a Frosinone si registrano altri 135 contagi. Nell’area di Rieti sono stati riscontrati 43 nuovi casi, mentre il tracciamento dei test nella zona di Viterbo ha fatto emergere 78 casi.