28 ago 2022

Covid Lazio, il bollettino del 28 agosto: 1.545 casi e un morto

Il rapporto tra positivi e tamponi sale anocra e arriva al 14,5%. Scendono a 87mila i laziali in isolamemto, 5mila in meno rispetto a ieri. Stabili i ricoveri: 610 in area medica e 41 in terapia intensiva