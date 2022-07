Covid Lazio, bollettino 27 luglio: 4.924 casi e 13 morti. "Isolamenti, rivedere le regole"

Roma, 27 luglio 2022 – È in linea con l’andamento nazionale la curva dei contagi del Lazio, dove anche oggi si continua a registrare la discesa dei positivi. Diminuiscono i numeri in tutta la regione, sia sul fronte delle persone in isolamento – che passano a 220.317, oltre 2mila in meno rispetto a ieri, sia per quanto riguarda i nuovi casi: 4.924 (-1.968 rispetto a ieri).

“Siamo in una situazione di plateau dopo aver raggiunto il picco. La curva dei contagi comincia lentamente a scendere”, spiega il virologo Fabrizio Pregliasco rispetto alla situazione diffusa in tutto il Paese.

Sommario:

Restano alti i morti: 13 i decessi riportati dal bollettino regionale (+3). Ecco perché. “Come abbiamo purtroppo tristemente imparato – continua Pegliasco – i parametri più brutti migliorano in ritardo, perché sono determinati dai casi nella fase di crescita. È quindi chiaro che dobbiamo aspettarci ancora numeri elevati, seppur con proporzionalità minore rispetto al passato perché comunque vaccinazioni e infezioni pregresse hanno ridotto la patogenicità del virus. In altre parole, ci rendono le cose più tranquille”, conclude il virologo commentando l’andamento dei morti.

Con il diffondersi del contagio, aumentano anche le persone asintomatiche e quelle che, con il passare dei giorni, restano positivi ma con una carica virale talmente bassa da non essere più contagiosi. È per questo che l’assessore laziale Alessio D’Amato chiede una revisione delle regole. "Adeguare le norme dell'isolamento" dei positivi a Covid-19. "Auspico riduzione e semplificazione", sottolinea l’assessore alla Sanità.

Oggi la regione con più casi è la Lombardia con 8.605 contagi, seguita da Veneto (+8.438), Campania (+5.887), Lazio (+4.924) e Puglia (+4.454). I casi totali registrato in Italia dall'inizio dell'epidemia salgono a 20.837.233. Ecco la situazione aggiornata in tutte le regioni.

Nel Lazio, quindi, i nuovi casi tracciati nelle ultime 24 ore sono 4.924 su 30.084 tamponi, di cui 4.454 molecolari e 25.630 antigenici. Con i 13 morti annunciati oggi dalla Regione, il totale delle vittime sale a 11.703 da inizio pandemia. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%”, spiega l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’amato, in linea con l’incidenza registrata ieri. I casi a Roma città sono a quota 2.068.

In leggera crescita i dati ospedalieri: sono 1.136 i ricoverati nei reparti medici (+15) e 80 i pazienti che si trovano nelle terapie intensive (+6), mentre sono 7.182 i guariti. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.704.772, su un totale di 1.936.792 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Sul fronte dei decessi, solo 3 sono stati registrati nelle province – 2 a Frosinone e 1 a Latina– mentre gli altri 10 casi sono avvenuti nella zona romana, tra Capitale e hinterland. Nell’area metropolitana di Roma, l’analisi dei tamponi ha fatto emergere 3.331 nuovi casi (-1.081), di cui 2.068 nella sola Capitale (-964).

Nelle province, invece, oggi ci sono 1.593 nuovi casi (-884). Il dato più alto si riscontra sempre nella zona di Latina, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un forte calo dei contagi sono 672 nuovi casi (-404) e un decesso. A Frosinone quasi dimezzati i nuovi positivi: 484 (-314) ma ci sono 2 decessi. A Viterbo sono emersi 258 nuovi positivi (-80), mentre nella provincia di Rieti sono stati scoperti altri 179 contagi (-56).