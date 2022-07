Covid Lazio, il bollettino del 26 luglio: 6.892 casi e 10 morti

Articolo : Covid Lazio bollettino 25 luglio, contagi in frenata: 2.316 casi in 24 ore

Roma, 26 luglio 2022 – Continua la tregua dei contagi nel Lazio. Scende il dato complessivo degli attuali positivi: oggi i laziali in isolamento sono 222.588, con una flessione di 1.811 persone in meno rispetto ai dati forniti ieri dall’Unità di crisi regionale. Oltre la metà dei casi di oggi è stato scoperta nella Capitale.

Dopo la flessione del fine settimana, dovuta a un calo fisiologico dei tamponi, oggi il numero dei contagi riprende a salire: sono 6.892 i nuovi casi di Covid-19 (+4.576) registrati nelle ultime 24 ore e 10 i decessi (-6) che portano il totale delle vittime del virus a 11.690, da inizio pandemia.

Il bollettino di oggi

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,6%. I casi a Roma città sono a quota 3.032”, fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Ieri nel Lazio, sono stati analizzati 41.347 tamponi, di cui 5.453 molecolari e 35.894 antigenici, che ha portato al tracciamento di 6.892 test positivi. Appaiono in miglioramento i dati ospedalieri, con 1.121 pazienti in area medica (-6) e 74 ricoverati in terapia intensiva (-1).

Al netto dei ricoveri, sono 221.393 i cittadini in isolamento domiciliare. Sono 8.693 i laziali risultati guariti nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia, il totale dei guariti è di 1.697.590, su un totale di 1.931.868 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della

Regione Lazio.

L’aggiornamento dalle province

Sul fronte dei decessi, quattro sono stati registrati nelle province – Latina (1), Viterbo (1) e Frosinone (2)– mentre gli altri sei casi sono avvenuti nella zona romana, tra Capitale e hinterland. Nell’area metropolitana di Roma, l’analisi dei tamponi ha fatto emergere 4.415 nuovi casi, di cui 3.032 nella sola Capitale.

Nelle province, invece, oggi ci sono 2.477 nuovi casi. Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina, qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 1.079, con un decesso. A Frosinone i nuovi positivi sono 825 e 2 morti, mentre nelle ultime 24 ore a Viterbo sono emersi 338 nuovi positivi e un altro morto. A Rieti sono stati scoperti 235 contagi.