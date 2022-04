Covid Lazio oggi, il bollettino del 19 aprile. Indice di contagio al 13,9%, 13 le vittime

Roma, 19 aprile 2022 – Sale velocemente il livello di contagio nel Lazio, dopo la momentanea flessione del fine settimana i numeri tornano a crescere. Sono 2.740 i nuovi casi positivi (+754 rispetto a ieri) emersi dall’analisi di 19.619 tamponi, tra i 4.384 molecolari e i 15.235 antigenici. Torna a crescere anche il numero delle vittime: 13 i morti registrati nelle ultime 24 ore (+9).

Mentre i casi aumentano, in tutto il Lazio crolla invece l’indice di contagio. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,9%”, annuncia l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, mostrando una linea retta in discesa rispetto al 14,5 di ieri e al 15,4 di sabato.

Tornano a salire anche i ricoveri. Sono, infatti, 1.174 i pazienti che si trovano nei reparti di area medica (+8), in aumento anche l’occupazione delle terapie intensive, con 67 pazienti (+4). In sun solo giorno, invece, risultano guariti 2.897 laziali. “I casi a Roma città sono a quota 1.472", conclude l'assessore.

Nelle province, oggi, i casi accertati sono 545. Contagi suddivisi tra la Asl di Frosinone, con sono 97 positivi avvenuti nelle ultime 24 ore e 1 decesso, i Comuni della zona di Latina con 268 nuovi casi e un altro decesso, la provincia di Rieti, dove ci sono altri 88 positivi e nessuna vittima accertata. Nelle ultime ore, Asl di Viterbo ha registrato 92 i nuovi casi, azzerati i morti. A questi 545 positivi delle province, si aggiungono i 2.195 casi dell’area metropolitana di Roma, compresi i 1.472 della sola Capitale.

Sono 27.214 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, rispetto ai 18.380 di ieri, a fronte di 174.098 tamponi effettuati, su un totale di 209.450.124 da inizio emergenza. Il tasso di positività si porta al 15,6%. È quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi.

Nelle ultime 24 ore sono stati 127 i decessi (ieri 79) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 161.893. Con quelli di oggi, diventano 1.208.279 i casi positivi di Covid in Italia (-8.564), di cui 1.197.643 persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 10.214, di cui 422 in terapia intensiva.

I guariti sono 14.387.830 con un incremento di 35.763 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Piemonte (3.579), seguita da Campania

(3.250), Lazio (2.740), Lombardia (2.329) e Veneto (2.022).