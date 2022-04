Covid Lazio oggi, bollettino del 16 aprile. D'Amato: "Quarta dose, appello agli anziani"

Articolo : Bollettino Covid: oggi 63.815 contagi in Italia. Le cifre regione per regione

Roma, 16 aprile 2022 – È stabile la curva dei contagi nel Lazio, dove oggi si registra solo una lievissima oscillazione al ribasso che fa presupporre una tenuta del virus. Nelle ultime 24, sono 6.894 i nuovi casi positivi (-53 rispetto a ieri) riscontrati dall’analisi di 47.742 tamponi, tra molecolari (7.450) e antigenici (40.292). Sono 7 i decessi riportati dal bollettino regionale di oggi.

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma città sono a quota 3.451”, dice l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Sono 143.138 le persone attualmente positive al Covid-19 in tutta la regione, di cui 1.260 ricoverati negli ospedali e 141.878 in isolamento domiciliare.

Negli ospedali si allenta la pressione, numeri in linea rispetto a quelli di ieri con 1.191 pazienti in area medica (+21) e 69 in terapia intensiva (-1). Le persone risultate guarite nelle ultime ore sono 6.493.

Drastica caduta della curva dei contagi anche nelle province, dove oggi i casi accertati sono 1.691. Contagi suddivisi tra la Asl di Frosinone, con sono 457 positivi avvenuti nelle ultime 24 ore e 2 decessi, i Comuni della zona di Latina con 775 nuovi casi e 1 decesso, la provincia di Rieti, dove ci sono altri 190 positivi e nessuna vittima accertata. Nelle ultime ore, Asl di Viterbo ha registrato 269 i nuovi casi. A questi 738 positivi, si aggiungono i 5.203 casi dell’area metropolitana di Roma, compresi i 3.451 della sola Capitale.

La regione con il maggior numero di casi odierni o la Lombardia con 8.598 contagi, seguita da Campania (+6.971), Lazio (+6.894), Veneto (+6.354) e Puglia (+5.277). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.659.835. I guariti delle ultime 24 ore sono 61.986 (ieri erano 70.895) per un totale che sale a 14.276.895. Gli attualmente positivi tornano a salire, 2.414 in più rispetto a ieri, quando erano 8.738 in meno, 1.221.338 in tutto. Di questi, 1.211.049 sono in isolamento domiciliare. La situazione dei contagi nel resto d'Italia: tutti i dati di oggi.

Nei primi due giorni di avvio della campagna vaccinale della quarta dose, sono state effettuate le prime 500 prenotazioni online utilizzando la App. Sono oltre 6mila le prenotazioni per la quarta dose di vaccino rivolta a over 80 e sono oltre 10mila le somministrazioni effettuate ai fragili. “Rivolgo un appello alla prenotazione della quarta dose per gli anziani, è importante per evitare complicazioni e criticità", sottolinea D'Amato.