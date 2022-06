Covid Lazio, il bollettino del 12 giugno. È la regione con più casi: 2.700

Roma, 12 giugno 2022 – Continua l’oscillazione della curva dei contagi nel Lazio, dove da ultime settimane ci sono continue discese e impennate di casi. Cresce, invece, il tasso di contagio: oggi il rapporto tra positivi e tamponi arriva al 17,3%, tre punti in più rispetto all’indice di ieri. In aumento anche il numero degli attuali positivi: sono, infatti, 118.904 le persone in isolamento a casa o in ospedale (+685).

Ecco la situazione in Italia. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (2.700), seguito da Lombardia (2.368), Campania (1.920), Sicilia (1.825) ed Emilia-Romagna (1.818).

Il bollettino di oggi

Il calo dei tamponi effettuati nel weekend, ha portato anche oggi ad un bollettino al ribasso: sono 2.700 i nuovi casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore (-242), a fronte di 15.525 tamponi processati: 5mila test in meno rispetto a ieri. I casi nella Capitale sono a quota 1.672. In calo tutte le zone laziali, l’unico territorio che registra un aumento di casi è la provincia di Latina, dove peraltro ieri è emerso anche un nuovo caso di vaiolo delle scimmie.

Sono 2 le vittime del virus (-1), che portano a 11.382 il bilancio complessivo dei morti da inizio pandemia. I laziali risultati guariti dall’ultimo tampone sono 2.013, a fronte di 1.608.063 casi accertati dal febbraio 2020 ad oggi. Tengono i dati clinici, oggi la situazione negli ospedali è abbastanza stabile. Sono 454 i ricoverati nei reparti di area medica (+2), mentre sono 29 i pazienti in cura nelle terapie intensive (-2).

Province: tutti i dati

I due decessi di oggi sono stati registrati soltanto nell’area ampia di Roma, in particolare nei territori di competenza delle Asl Roma 4 e Roma 5. I positivi riscontrati oggi dal tracciamento dei tamponi sono così ripartiti: 2.196 nell’area metropolitana di Roma (-220) – di cui 1.672 nella sola Capitale (-171) e 504 nelle quattro province laziali (-22).

Il dato più alto si riscontra nella zona di Latina, dove nelle ultime 24 ore i contagi appaiono in lieve aumento: 238 i nuovi casi (+16). Segue il territorio di Frosinone con 133 casi (-23). Migliora la situazione a Rieti, dove ci sono 40 nuovi casi (-3) e Viterbo, che oggi conta altri 93 contagi (-12). Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.