Covid Lazio oggi, il bollettino dell'11 maggio. Stabili i contagi, scendono i ricoveri

Roma, 11 maggio 2022 – Rimane stabile l’andamento dei contagi nel Lazio, dove oggi i contagi rimangono sostanzialmente in linea con i dati di ieri. Sono 146.526 le persone attualmente positive in tutta la regione, solo 397 in meno rispetto ai dati diffusi ieri dall’unità di crisi. Dopo il boom di ieri, oggi appare in discesa anche il numero dei morti: sono 9 quelli registrati nelle ultime 24 ore (-6) e portano il bilancio complessivo della pandemia a 11.210 vittime.

Migliora la situazione negli ospedali, sia sul fronte delle emergenze che nei reparti Covid. Oggi, infatti, sono 904 i ricoverati nelle aree mediche (-20) e 47 le persone in terapia intensiva (50). Dall'inizio dell'epidemia, le Lazio i guariti sono 1.366.936, su un totale di 1.524.672 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. Situazione sostanzialmente stabile anche nel resto d’Italia: gli aggiornamenti in tempo reale.

Sacrificium, una statua per le vittime del Covid

Verrà realizzata dall’artista siciliano Nino Ucchino la statua in acciaio dedicata ai sanitari deceduti durante la pandemia, un progetto intitolato Sacrificium e ispirato a un dipinto del Masaccio. Sarà la forma di un mantello a simboleggiare la cura dei tanti medico, infermieri e operatori sociali che in questi due anni durissimi si sono battuti nella guerra contro il virus.

Realizzata grazie alla onlus “Ho una casa”, l’opera verrà donata al Comune di Roma e installata in un luogo simbolico per la Capitale e l’Italia intera.

Ospedali: i dati Ageas

Continua a oscillare, tornando al 13% – con un calo di un punto in 24 ore – la percentuale di posti letto nei reparti di area non critica occupati da pazienti con Covid-19 in Italia. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti nelle terapie intensive, a livello giornaliero cresce in 3 regioni: Abruzzo (al 6%), Campania (7%), Puglia (6%); mentre cala in altre 6: Calabria (4%), Lazio (5%), Liguria (6%), Pa Bolzano (3%), Piemonte (3%), Veneto (2%).

Sempre a livello giornaliero, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area medica da parte di pazienti con Covid-19 cala in 8 regioni: Abruzzo (22%), Basilicata (24%), Lazio (14%), Liguria (12%), Marche (13%), Pa Bolzano (8%), Piemonte (9%), Sicilia (19%).

Bollettino in aggiornamento