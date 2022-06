Covid Lazio, il bollettino dell'11 giugno. Tasso di contagio in salita al 14,2%

Articolo : Vaiolo delle scimmie, nuovo caso a Latina. D'Amato: "Via al tracciamento dei contatti"

Roma, 11 giugno 2022 – Sale al 14,2% il tasso di contagio nel Lazio, che oggi sui ritrova a fare i conti con una curva in risalita. L'aumento è di oltre un punto percentuale, ieri l'indice di contagio era fermo al 13,3%. Sono 2.942 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in tutta la regione (+147 rispetto a ieri), di cui 1.843 nella Capitale.

Il bollettino di oggi

Il tasso di incidenza è quindi in salita, i contagi di oggi sono emersi dal tracciamento di 20.575 tamponi, di cui 4.591 molecolari e 15.984 antigenici. Sono 3 i decessi riportati oggi dal bollettino regionale (-5), mentre al situazione appare stabile in tutti gli ospedali: sono 452 i ricoverati nei reparti di area medica (-18), 31 i pazienti in cura nelle terapie intensive (stesso numero di ieri) e +2.010 i guariti.

Province: tutti i dati

In controtendenza rispetto al solito andamento, tutte le vittime di oggi sono morte nelle province: in particolare, due decessi sono stati registrati a Rieti, dove ci sono anche 43 nuovi casi, e uno a Viterbo, che oggi conta altri 105 contagi.

I positivi riscontrati oggi dal tracciamento dei tamponi sono così ripartiti: 2.416 nell’area metropolitana di Roma e 526 nelle quattro province laziali. Il dato più alto si riscontra nella zona di Latina, con 222 tamponi positivi, seguita dal territorio di Frosinone con 156 casi (-57).