Covid Lazio, 24 febbraio: 5.361 casi, a Roma città 2.387. Novavax al via le prenotazioni

Articolo : Covid Lazio, 23 febbraio: 5.639 casi. Al via quarta dose fragili: prima regione in Italia

Roma, 24 febbraio 2022 - I nuovi positivi a Roma città scendono a quota 2.387 (-140). Lenta discesa dei contagi da Covid nel Lazio che conta su 11.334 tamponi molecolari e 39.455 tamponi antigenici per un totale di 50.789 tamponi, 5.361 nuovi casi positivi (-278). Il bollettino regionale sull’andamento della pandemia segnala 17 nuovi decessi (+3). (Qui i dati di ieri 23 febbraio)

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%. In calo l'incidenza e valore Rt, la prima arriva a 676 per 100 mila abitanti (870 scorsa settimana), il valore Rt a 0.74, rispetto a 0.94 della scorsa settimana.

“Cala la pressione sulla rete ospedaliera e sulle terapie intensive" commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sono 1.553 i ricoverati (-67), 140 le terapie intensive (+1) e +11.751 i guariti.

La mappa dei contagi

Nelle province laziali si registrano 1.445 (-31) nuovi casi, mentre nell’area metropolitana di Roma sono 3.916 (-247) i positivi delle ultime 24 ore, dato che considera i 2.387 nuovi casi registrati nella sola Capitale.

Questo il dettaglio dalle Asl laziali: a Frosinone sono 455 i nuovi positivi. Sono 553 a Latina dove si registrano anche due decessi, mentre a Rieti sono 160 i nuovi casi di persone risultate positive ai test per individuare il coronavirus, un decesso. Infine a Viterbo ci sono 277 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e due decessi.

Attuali positivi: in costante discesa

Sono 164.289 (-6.407) le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 162.586 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 884.280 e i morti 10.376 su un totale di 1.058.945 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Piano straordinario per il recupero di 19mila interventi chirurgici

"E' in corso la predisposizione del piano straordinario di recupero di 19 mila interventi chirurgici. Sono online le prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti estremamente vulnerabili inseriti nella circolare del ministero della Salute", l’annuncio su Twitter dell'assessore alla Sanità D'Amato. Per la quarta dose devono trascorrere almeno 120 giorni dal booster

Novavax al via le prenotazioni

Forniture in arrivo. "Dopo le rassicurazioni del Commissario Figliuolo sull'arrivo delle prime forniture, sarà possibile a partire da domani 25 febbraio prenotare sul portale regionale la prima e seconda dose del vaccino Novavax con 5 mila slot al giorno disponibili", così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Il vaccino Novavax non convincerà lo zoccolo duro dei no-vaccini. Alcuni indecisi o le persone spaventate che davvero avevano uno specifico terrore di una tecnologia nuova, quelle penso di sì. Non credo si faranno dei grandissimi numeri, ma a questo punto ogni singolo conta". Così Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo, già direttore esecutivo dell'Ema, docente di Microbiologia all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico di Consulcesi.