Roma, 10 febbraio 2022 – I nuovi casi a Roma città sono a quota 4.067 in aumento di più di 500 unità rispetto a ieri, mentre "si riduce nel Lazio l'incidenza del 20% su base settimanale", così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel corso della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, che risultato positivo al tampone nei giorni scorsi ha presieduta da remoto e in isolamento. "Arriviamo a 1.214 ogni 100mila (ultima rilevazione era a 1.505) - spiega l'assessore -. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 16%, l'area medica al 31%, entrambi in calo”, così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel corso della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, che risultato positivo al tampone nei giorni scorsi ha presieduta da remoto e in isolamento.

Il bollettino di oggi 10 febbraio

Oggi nel Lazio su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 tamponi antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133 nuovi casi positivi (+137), sono 15 i decessi, 1.994 i ricoverati (-48), 191 le terapie intensive (+1) e salgono di 11.699 unità i guariti dal Covid. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a Roma città sono a quota 4.067 (+528). (qui i dati di ieri 9 febbraio)

Nel complesso sono 257.343 gli attuali casi positivi Coronavirus nelLazio. Di cui 255.158 sono in isolamento domiciliare, 1.994 sono ricoverati nei reparti ordinati e 191 in terapia intensiva. Sono 10.084 le vittime del Covid nella regione Lazio da inizio pandemia e 710.377 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 977.804 casi.

Green pass: svolta in arrivo. Cosa può cambiare e il nodo 31 marzo

Covid oggi in Italia: i dati del 10 febbraio 2022. Bollettino regione per regione

La mappa dei contagi

Sono 6.184 i nuovi casi registrati nella Città metropolitana di Roma (5.646 il dato di ieri) di oggi, di cui 4.067 a Roma città (3.539 ieri). Dei 15 decessi, sette sono stati registrati nelle province, gli altri 8 sono avvenuti nella zona di Roma.

Nelle province si registrano 1.949 nuovi casi: nella Asl di Frosinone sono 673 i nuovi casi e 3 i decessi; nella Asl di Latina sono 776 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl di Rieti sono 165 i nuovi casi e 1 decesso e nella Asl di Viterbo sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Vaccino Novavax Italia, Magrini (Aifa): "Arriverà il 24 febbraio"

Campagna vaccinale

"Per la fascia 5/11 anni abbiamo chiesto ai pediatri un recall per chi non si fosse ancora vaccinato né prenotato. Ad oggi somministrate in questa fascia oltre 222 mila vaccini tra prima e seconda dose. il vaccino è sicuro" ha detto D'Amato. Sono oltre 1 milioni e 235 mila le dosi di vaccini anti Covid somministrate nel Lazio. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 444 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.