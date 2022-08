Covid nel Lazio, bollettino dell'1 agosto: 1.853 casi. D'Amato: "La curva sta scendendo" 

Roma, 1 agosto 2022 - Oggi nel Lazio su 2.818 tamponi molecolari e 9.237 tamponi antigenici per un totale di 12.055 tamponi, si registrano 1.853 nuovi casi positivi (-1.442, qui il bollettino del 31 luglio).

Sono 15 i decessi (+12). Sul fronte ospedali, sono 1.107 i ricoverati (+3), 68 le terapie intensive (+2) e +6.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 953.

D'Amato: "La curva sta scendendo"

"Mi aspetto un miglioramento. La curva sta scendendo. Abbiamo circa 10mila vaccinazioni di quarta dose al giorno e ancora qualche centinaia al giorno che non hanno mai fatto il vaccino. Reclutare queste persone è un dato

assolutamente positivo. Quello che diciamo è non indugiare e fare la quarta dose per gli over60. E poi dobbiamo prepararci per l'autunno. Noi non ci fermeremo, neanche ad agosto.

Dobbiamo prepararci per il riavvio delle attività, della scuola, e avere i vaccini aggiornati come ci è stato promesso. Quello è un altro elemento in più insieme alle cure antivirali che per noi sono importanti anche con l'utilizzo della rete delle farmacie". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine di un evento a Roma.