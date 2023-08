Cosa fare a Ferragosto a Roma: tutti aperti i siti culturali, musica e danza a Testaccio, Gianicolo, Celio e Ostia mentre ai Castelli si mangiano gli arrosticini

Roma, 13 agosto 2023 – Cosa fare a Ferragosto a Roma? Per chi vuole trascorrere le giornate del 14 e 15 agosto nella Capitale non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le numerose attività culturali, di divertimento, appuntamenti con la tradizione o relax organizzati per la festa nel cuore dell’estate.

Ferragosto nei musei

Su iniziativa del ministero della Cultura tutti i siti monumentali d’Italia sono aperti nei giorni del 14 e 15 agosto e non c’è posto migliore di Roma per approfittarne. La lista di musei e aree archeologiche statali disponibili è sterminata e comprende tutti i più importanti siti culturali della Capitale come il Parco Archeologico del Colosseo, Castel Sant’Angelo, la Galleria Borghese, la Galleria d’arte antica Barberini Corsini, il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo e tutti gli altri luoghi di cultura statali. E all’elenco si aggiungono poi anche tutti i luoghi di cultura gestiti dal Campidoglio come i Musei Civici, Palazzo delle Esposizioni, il Macro e il Mattatoio.

Concerti e serate di musica

Ampia scelta anche per chi vuole trascorrere le serate di Ferragosto ascoltando musica. A Testaccio Estate, alla Città dell’Altra Economia, c’è “Ferragosto a 90”, uno spettacolo con protagonista la musica dance anni ‘90 che inizia alle 22 del 14 agosto. A Ostia Antica è in programma la settima edizione di “Ferragostia Antica”: il 14 agosto dalle 21 c’è l’esibizione delle HoStress seguita dal concerto della band italiana dei Bluesman Latino, mentre il Il 15 agosto alle 21 Laura Kibel proporrà lo spettacolo “Và dove ti porta il piede” seguito alle 22.30 dalla danza: “Outdoor dance floor” dei performer Daria Greco e Salvo Lombardo. Al Parco del Celio si chiude il lungo fine settimana di Jazz Image con i concerti del 14 e il 15 agosto, alle 21.30, di Javier Girotto. In piazza Gianicolo va avanti la rassegna sul belvedere e il 15 agosto c’è la musica dal vivo 1000Live con ingresso libero.

Feste nei parchi a tema

Per Ferragosto Cinecittà World organizza il Summer Party, una giornata di festa con spettacoli, food e djset che animeranno il parco acquatico e tutte le attrazioni.

Al Bioparco di Roma il Ferragosto si trascorre con gli animali che, per l'occasione, festeggieranno anche loro mangiando fette d'anguria di varie dimensioni a seconda della specie, dall’elefante al pinguino. Durante la giornata ci saranno gli incontri per famiglie con i naturalisti che spiegheranno diverse curiosità su alcuni degli animali più rari e il loro ambiente.

Cinema nei quartieri

Tra i tanti schermi all’aperto e rassegne di cinema d’estate allestiti a Roma, per la sera di Ferragosto ci sono un paio di appuntamenti curiosi per gli appassionati. Alle 21.15 all’Arena Garbatella viene proiettato “Emily”, film biografico sulla vita della poeta e scrittrice Emily Brontë e primo lavoro della regista anglo-australiana Frances O’Connor. Oppure in largo Alessandrina Ravizza, lungo via di Monte Verde, alle 21.30 verrà proiettato “Ticket to Paradise”, la nuova commedia romantica del 2022 con George Clooney e Julia Roberts..

Fuori Roma, il festival degli arrosticini

Subito fuori Roma, nel lungo fine settimana di Ferragosto che si conclude il 15 agosto, al Lago di Castel Gandolfo c’è un appuntamento per buongustai con il Festival dell'arrosticino, della birra e assieme anche ai prodotti agroalimentari del Lazio. L'evento è organizzato dall'associazione Commercianti, con il patrocinio del Comune e il contributo della Regione Lazio e dell'Arsial. Ad accompagnare le specialità tipiche abruzzesi ci sono anche i prodotti locali, come la porchetta di Ariccia o il vino rosso dei Castelli.