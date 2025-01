Corteo per Ramy a Roma, scontri tra partecipanti e polizia: 4 agenti feriti

Roma, 11 gennaio 2025 - "Giustizia e verità per Ramy e Fares". È quanto hanno chiesto i manifestanti scesi in piazza oggi per prendere parte ai cortei organizzati in più città dal Coordinamento Antirazzista italiano in memoria del 19enne Ramy Elgaml, del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo.

Scontri si sono verificati a Roma nel quartiere San Lorenzo tra i partecipanti, circa un centinaio, e le forze dell'ordine. Quattro i poliziotti rimasti feriti durante gli scontri con i manifestanti.

Dopo il lancio di bombe carta e fumogeni contro le camionette della polizia, le forze dell'ordine hanno reagito caricando i partecipanti in piazza dei Sanniti. In precedenza bombe carta e fumogeni erano stati lanciati contro un supermercato. Al presidio all'inizio era presente anche il fumettista Zerocalcare.