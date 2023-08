Roma, il pronipote di Papa Pio II arrestato per tentato omicidio: tutti lo chiamano il ‘Conte Nero’

Roma, 10 agosto 2023 – Il ‘Conte Nero’ ha colpito ancora. È stato arrestato per tentato omicidio il pronipote di Papa Pio II, il 48enne Ranieri Adami Piccolomini conosciuto nella Capitale con lo pseudonimo di ‘Conte Nero’, già noto alle forze dell’ordine per il lungo curriculum di reati. Questa volta ha scatenato il panico a Trastevere, dove stanotte ha aggredito un artista di strada keniota ferendolo con un coccio di bottiglia rotto. Cinque giorni fa, aveva avvicinato per strada dei carabinieri e, minacciandoli di morte, aveva intimato loro di consegnargli le armi.

Il tentato omicidio

Erano quasi mezzanotte quando Ranieri Adami Piccolomini ha aggredito con una bottiglia rotta un artista di strada in un locale di piazza Sant'Apollonia, a pochi passi da piazza Santa Maria in Trastevere. La vittima, che stava cenando in tutta tranquillità nel ristorante, è stato ferito al collo dal Conte Nero: il fendente è arrivato al limite della giugulare. Per tutta risposta, il keniota ha reagito colpendo il suo aggressore con una sedia, ferendolo.

Subito si è scatenato il panico tra i clienti del locale. Ma non solo. Tante le urla da parte dei giovani che animavano le vie di Trastevere. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze ed entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Porta Portese che indagano sui fatti.

Ferito anche il Conte Nero

Miracolato, l’artista è stato già dimesso dall’ospedale con 20 giorni di prognosi. Il 'Conte Nero' è stato invece trattenuto in osservazione al Fatebenefratelli Isola Tiberina per esami diagnostici per tutta la notte. Stamattina è stato dimesso con 30 giorni di prognosi e arrestato per tentato omicidio. Sarà ora condotto al carcere di Regina Coeli.