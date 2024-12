Il Concertone del Primo Maggio torna in piazza San Giovanni. Aperte le iscrizioni a 1MNEXT L’edizione 2025 tornerà nella location storica di Roma. La corsa edizione era stata spostata al Circo Massimo per i lavori del Giubileo. Fino al 16 febbraio, è possibile iscriversi al concorso per artisti emergenti: il vincitore si esibirà all’evento