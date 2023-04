Compleanno di Roma, Romolo e l'asylum: cittadini se si rispettano leggi non per etnia

Roma, 21 aprile 2023 - "Il compleanno di Roma è una ricorrenza a cui siamo legati perché ci consente di riflettere. Con la nostra storia che ha attraversato stagioni importanti questo è il modo per ribadire di sentirci parte di una comunità che sia sempre più coesa e unita. Unita nel celebrare una città globale e aperta che ha una storia e un' identità che va vissuta nella cifra dell'integrazione". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla presentazione della medaglia celebrativa del 2776° Natale di Roma, con il ringraziamento ai mecenati del restauro della Fontana della Dea Roma.

La caratteristica del mito fondativo alla base di questa data è proprio la valorizzazione del carattere aperto e inclusivo di Roma - ha ricordato il sindaco -. Nella tradizione, infatti, Romolo per fondare Roma avrebbe collocato, dove c'è il Marco Aurelio, l'asylum, affermando che tutti coloro che avessero voluto diventare cittadini di Roma avrebbero potuto esserlo, a prescindere dalla provenienza, dalle radici e dall'etnia. Questo aspetto del mito divenne centrale nella costruzione della città".

"Questo mito della fondazione era parte della politica che era imperiale ma con un'idea di cittadinanza che partiva dalla condivisione della legge e non sull'appartenenza etnica. Una modalità di concepire la cittadinanza - ha sottolineato il sindaco - prettamente politica".

"La centralità di Roma deve essere elemento di traino per tutta la regione. Questa bellezza non è mai stata fine a se stessa, ma condivisa e noi, su questo, stiamo lavorando insieme con il sindaco". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della cerimonia per il Natale di Roma in Campidoglio. "Il 21 aprile è un giorno importante per i cittadini della Capitale e del Lazio. Celebriamo il 2776° Natale di Roma che, dopo anni difficili, rappresenta una vera occasione di rinascita non solo per la Città Eterna, ma per tutto il territorio regionale che costituisce le fondamenta della civiltà romana". Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha sottolineato "l'importanza del tema scelto quest'anno per festeggiare il compleanno della Città Eterna: 'Roma Regina Acquarum'.

Roma e il territorio laziale, infatti, traggono origine dall'acqua del suo mare e dei suoi fiumi e grazie ad essa si sono aperti al mondo intero. Gli acquedotti, in particolare, sono opere architettoniche e idrauliche simbolo del genio romano e della modernità dell'impero. L'importanza dell'acqua per Roma e il Lazio nei secoli è testimoniata anche dalla grande diffusione di bagni pubblici, terme, pozzi, fontane e ville che hanno fanno dell'Urbe e della regione, appunto, la Regina Acquarum, la sovrana dell'acqua. Ma l'acqua è soprattutto fonte di vita e costituisce una sfida molto importante per il nostro tempo: razionalizzarne il consumo, preservarla al massimo come bene comune, anche in ragione dei profondi cambiamenti climatici che attraversano il mondo, deve essere un imperativo categorico delle Istituzioni e lo sarà certamente per la Regione che guido". "Il compleanno di Roma non è mai soltanto la celebrazione di un giorno - ha aggiunto - dobbiamo quotidianamente recuperare la sua millenaria vocazione ad essere faro di civiltà e di spiritualità".

Per Roma e le altre province del Lazio, ha aggiunto Rocca, "servono vivibilità, decoro urbano, chiusura del ciclo dei rifiuti, una sanità dignitosa e una maggiore attenzione alle politiche sociali e all'inclusione. Tutto ciò consentirà di far ripartire economia, turismo e benessere diffuso". "I due appuntamenti che abbiamo di fronte, il Giubileo 2025 e l'Expo 2030, saranno occasioni preziose per presentare al mondo l'immagine di un vasto territorio che riesca a tenere insieme i fasti della storia e la modernità, come ho avuto modo di sottolineare in occasione dei recenti incontri istituzionali e di pianificazione per i due eventi - afferma ancora Rocca - La gestione dei fondi Pnrr, la realizzazione di opere e infrastrutture che potranno cambiare il volto di Roma e del Lazio sono l'assillo della mia amministrazione fin dall'insediamento: l'obiettivo è arrivare pronti, senza ritardi e inefficienze del sistema"