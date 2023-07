I Coldplay raddoppiano a Roma, altri due concerti all'Olimpico: ecco le nuove date e prevendite in tilt

Roma, 25 luglio 2023 – I Coldplay raddoppiano i concerti a Roma nel 2024 e, dopo l’annuncio della scorsa settimana dei due appuntamenti all’Olimpico dei prossimi 12 e 13 luglio, oggi sono state aggiunte altre due date. È la sorpresa con cui è iniziata stamattina la prevendita, sul sito della band, dei concerti per il tour dell’anno prossimo.

Caccia al biglietto

La caccia al biglietto per uno dei concerti dei Coldplay a Roma del prossimo anno ha mandato il sito in tilt nelle prime ore del mattino ma, a sorpresa, i fan hanno visto raddoppiare le date previste: oltre ai live del 12 e 13 luglio, già annunciati per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour, la band capitanata da Chris Martin cala il poker con altri due appuntamenti il 15 e 16 luglio.

Dalla prima data del Music Of The Spheres World Tour nel marzo 2022, i Coldplay hanno venduto più di 7,5 milioni di biglietti, il numero maggiore per qualsiasi tour negli ultimi due anni. Il tour ha ottenuto riconoscimenti come Favorite Touring Artist agli AMAs del 2022 e Tour of The Year agli iHeartRadio Awards del 2023