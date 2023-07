Ciampino, vasto incendio di rifiuti vicino all’aeroporto: preoccupazione per i voli per l’alta colonna di fumo nero

Ciampino (Roma), 29 luglio 2023 – Un vasto incendio è divampato stamattina in un impianto di smaltimento di rifiuti a Ciampino, un rogo che ha richiesto l’intervento di sei squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto verso le 8.45. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza e c’è preoccupazione che possa influire anche sull’attività del vicino aeroporto di Ciampino: finora però non c’è alcun impatto sull’operatività dello scalo e tutti i voli sono regolari.

Incendio rifiuti a Ciampino

L’intervento vicino all’aeroporto

Le squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti, un' autoscala e il Carro Schiuma sono intervenute in via Enzo Ferrari per l'incendio di una grande quantità di rifiuti, e a loro si sono uniti anche alcuni mezzi aeroportuali antincendio. Anche la Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale sono sul posto. La colonna di fumo nero e denso è imponente ma decolli ed atterraggi a Ciampino sono regolari.

La nube nera

L’incendio coinvolge la zona dell’Appia Nuova e il Comune di Ciampino ha diffuso una nota su suo sito web. "Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest. La sindaca Emanuela Colella ha provveduto ad informare i sindaci delle città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell'incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza", conclude il Comune che raccomanda, "ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse".