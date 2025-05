Chi era Stefania Camboni, la 58enne uccisa a coltellate a Fregene

Fiumicino, 15 maggio 2025 – È stata accoltellata in casa con 15 fendenti, poi coperta con dei cuscini e abbandonata in una pozza di sangue. È scattata la ricerca in tutto il litorale romano dell’omicida di Stefania Camboni, la donna di 58 anni trovata morta in un villino a Fregene. “Era una persona tranquilla”, raccontano i vicini di casa. Ecco chi era la vittima di quello che si sta configurando come l’ennesimo femminicidio.

Chi era Stefania Camboni

Aveva 58 anni Stefania Camboni, vedova con due figli grandi. Uno dei due – Francesco, che lavora come guardia giurata – abita in un altro appartamento della villa insieme alla moglie: è stato lui a scoprire il cadavere della mamma intorno alle 7.20 di questa mattina. La sua testimonianza è stata raccolta questa mattina dagli inquirenti, che hanno sentito anche la moglie e il fratello.

Il marito si chiamava Giorgio Violoni ed è morto nell’aprile del 2020, stroncato a 56 anni per una malattia. Era molto conosciuto e stimato nella zona di Fregene e Maccarese, anche per i suoi trascorsi calcistici. Aveva giocato nel Maccarese, ma anche nella Lazio Primavera.

Il vicino: “Usciva a fare la spesa, era tranquilla”

“Conoscevamo la signora di vista, così come i due figli. Usciva a fare la spesa tranquillamente, andava al bar. Non abbiamo sentito nulla. Un fatto così grave, a Fregene non accadeva da tanto tempo. Qui, ogni tanto, ci sono dei furti”. È il racconto di un residente del complesso di villette di via Santa Teresa di Gallura.

"Il marito, Giorgio Violoni, era molto noto in zona – racconta un’altra vicina di casa – giocava nel Maccarese calcio ed era un uomo davvero per bene. Con lui ha due figli, uno dei quali, Francesco, ha trovato il corpo senza vita della madre al ritorno dal turno di notte”.