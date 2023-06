Roma, i centri estivi per i bambini nel parco del Colosseo

Roma, 28 giugno 2023 - L’estate romana per i bambini è ricca di opportunità. Tra le molte iniziative tra i giardini del Palatino e le rovine del Foro Romano possono imparare, giocare e passare il tempo assieme. Sono tornati, e sono già attivi, i centri ricreativi estivi all'interno del Parco Archeologico del Colosseo: da qui fino al 28 luglio alcune aree del PArCo sono a disposizione per le diverse attività didattiche delle ragazze e dei ragazzi coinvolti nei centri estivi del Municipio Roma I Centro.

Dal lunedì al venerdì

Le attività partite il 19 giugno proseguiranno fino al 28 luglio L'ingresso sarà consentito dal lunedì al venerdì, con la presenza in contemporanea di due gruppi distinti, per un massimo di circa 35 bambini per ciascun gruppo. A questo scopo sono state individuate all'interno del PArCo alcune aree a giardino particolarmente ombreggiate, in prossimità di servizi igienici e fontanelle di acqua potabile, che si trovano sul versante orientale del colle Palatino. Facendone richiesta è poi possibile programmare anche visite guidate all'interno dell'area.

Come si prenota

La prenotazione potrà essere effettuata solo all’Assessorato alla scuola del Municipio I, a questi recapiti: [email protected], 06.69601.274. I bambini potranno partecipare alle attività dalle 8:30 alle 16:30 (l’uscita è libera e potrà essere anticipata).

Rafforzare i legami

L'iniziativa, fortemente voluta dal PArCo e dal Municipio Roma I Centro, si inserisce nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto e rinnovato dal servizio Educazione didattica e formazione del PArCo e dall'assessorato per le Politiche Educative e scolastiche del Municipio.

"L'ospitalità che offriamo ai centri estivi da ormai tre anni è divenuta uno dei capisaldi del rapporto in costante sviluppo tra il Parco archeologico del Colosseo e la città di Roma - spiega la direttrice del Parco Alfonsina Russo - I centri estivi, in particolare, sono un'occasione per far conoscere e apprezzare il PArCo ai visitatori più giovani". "Una delle missioni che ci siamo dati - aggiunge la presidente del Municipio Roma I Lorenza Bonaccorsi - è quella di rafforzare i legami tra i cittadini del nostro territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni, e il patrimonio culturale e artistico della città di Roma. In tal senso va l'iniziativa dei centri estivi all'interno del PArCo, l'area che rappresenta il fulcro della nostra storia cittadina"