Roma, turisti irlandesi investiti e uccisi sulla Cristoforo Colombo. L’impatto davanti alla tenuta del Presidente

Roma, 7 settembre 2023 – Due turisti irlandesi travolti e uccisi da un’auto in via Cristoforo Colombo, la strada più pericolosa di Roma. È successo all’incrocio con via Malafede, le vittime sono un uomo e una donna di 59 e 60 anni. A travolgerli e a ucciderli sul colpo una Ford Fiesta guidata da un uomo di 54 anni fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Non è ancora stata svelata l’identità delle vittime. L’incidente è avvenuto proprio davanti alla tenuta presidenziale di Castelporziano, non molto lontana da un campeggio. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale X gruppo Mare per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.

L’incidente è accaduto a ridosso di un campeggio. L'area si trova all'altezza della Riserva del Presidente della Repubblica. Al momento, la strada è stata bloccata e il traffico deviato verso la corsia laterale.