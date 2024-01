Roma, due incidenti in 2 ore alle stazioni Casilina e Ostiense: gravi due donne investite da treni

Roma, 2 gennaio 2024 – Due incidenti ferroviari distinti sono avvenuti nell’arco di 2 ore stamattina a Roma coinvolgendo due donne alle stazioni Casilina e Ostense: entrambe le vittime sono state investite da treni in transito e sono state portate in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia ferroviaria per capire le cause di entrambi gli incidenti.

La stazione di Roma Ostiense (foto d'archivio)

L’incidente alla stazione Casilina

Il primo incidente è avvenuto verso le 8.30 di stamattina quando una donna è stata investita da un convoglio, all'altezza della stazione Casilina, sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno. La ferita è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale San Giovanni in codice rosso. La circolazione ferroviaria ha subito dei rallentamenti.

L’incidente alla stazione Ostiense

Dopo circa 2 ore dall’incidente alla stazione Casilina, si è verificato un altro investimento simile alla stazione Ostiense: un'altra donna è rimasta ferita all'altezza del binario 1 dopo essere stata investita da un treno. La signora è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. In questo caso, secondo quanto si apprende, la donna sarebbe stata cosciente al momento dell'intervento dei sanitari.

