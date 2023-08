Casa occupata a Roma: esce per andare al lavoro e una donna con 4 bambini si installa nel suo appartamento

Roma, 17 agosto 2023 – Esce di casa per andare al lavoro e una donna con quattro bambini gli occupa l’appartamento. È successo ieri a Villa Gordiani di Roma, vittima dello ‘scippo’ dell’alloggio è un uomo di 54 anni, regolare assegnatario della casa popolare. Ad avvertirlo è stata una telefonata dei vicini: “Torna subito, ti hanno occupato la casa”.

Il racket delle case popolari colpisce ancora: è l’ennesimo caso di occupazione abusiva con l’utilizzo di bambini per impedire alle forze dell’ordine lo sgombero immediato. Ed è quello che è accaduto nella Capitale, dive una donna rumena di 43 anni è stata denunciata.

Il blitz della polizia

Subito è intervenuta sul posto la polizia locale che, dopo diverse ore di trattative, è riuscita a convincere la donna ad uscire spontaneamente dall’appartamento. Tre dei bambini erano figli della donna, il quarto era di conoscenti. Al termine dell’operazione, la donna è stata denunciata per violazione di domicilio, occupazione abusiva, danneggiamento aggravato e furto in appartamento. Una storia a lieto fine: l’assegnatario dell’appartamento è tornato in possesso dell’alloggio, di proprietà di Roma Capitale.

Roma, 150mila persone in difficoltà abitativa

A Roma la tensione abitativa è alle stelle. Secondo i dati forniti dall'assessore al Patrimonio, Tobia Zevi, sono 150mila le persone che si trovano in difficoltà abitativa a Roma. Sono 40mila le persone in graduatoria per le case popolari, 15mila i cittadini sotto sfratto e altri 5mila persone vivono nei campi nomadi della città. I senza fissa dimora sono circa 10mila.