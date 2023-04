Carta d'identità elettronica: open day sabato 22 e domenica 23 aprile

Roma, 20 aprile 2023 - Gli Open Day dedicati alla carta d'identità elettronica proseguono con le aperture straordinarie dei municipi. Nel fine settimana del 22 e 23 aprile è in programma un nuovo appuntamento. Nella giornata di sabato 22 sarà possibile, infatti, fare richiesta della CIE agli sportelli anagrafici dei Municipi IV e XIII. Lo comunica Roma Capitale.

Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti a Roma anche i tre ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 22 dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 23 dalle 8.30 alle 12.30.

Come si richiede e quando

Per richiedere la carta d'identità elettronica bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all'Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

E’ sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile venerdì 21 aprile dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

400 richieste disponibili

"Prosegue l'impegno dell'Amministrazione capitolina per snellire il lavoro dei canali ordinari di rilascio della CIE e per garantire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza: in occasione del prossimo Open Day saranno oltre 400 le richieste di documenti d'identità accolte. Tale risultato è reso possibile grazie al grande impegno dei Municipi e di tutti gli ufficiali di anagrafe coinvolti, a cui va un sentito ringraziamento", ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.