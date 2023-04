Carne sintetica, a Roma nel laboratorio di Tor Vergata: "Non chiamatela così"

Roma, 12 aprile 2023 - Per "assaggiarla" ci vorrà ancora tempo: "Dai tre ai cinque anni, questo è solo un prototipo". Il professor Cesare Gargioli guida il laboratorio dove da un paio di anni, al dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata', si studia quella che chiama carne colturale.

"Non è corretto chiamarla 'sintetica': deriva da un processo naturale. Tiriamo fuori le cellule di muscolo e tessuto grasso con un piccolo prelievo che non fa nulla all'animale, le cellule crescono e le riorganizziamo in muscolo e grasso con la stampante 3d. Invece di far crescere il muscolo nell'organismo, lo facciamo crescere in un bioreattore. Non farà concorrenza alle eccellenze italiane, ma darà un'alternativa a chi oggi sceglie eticamente di non mangiare animali e nel soppiantare gli allevamenti intensivi inquinanti. Impedire la produzione non so se farà perdere un treno all'Italia: certo verrà approvata a livello europeo, prodotta altrove e da noi importata. Come gli OGM".