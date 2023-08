Anagni, capretta uccisa a calci da un gruppo di 18enni: finita la festa nell’agriturismo fanno i video mentre seviziano il piccolo animale

Anagni (Frosinone), 29 agosto 2023 – Prima lanciano da una finestra una capretta di pochi mesi, poi raggiungono il piccolo animale tramortito a terra e uno di loro la uccide prendendola a calci sulla testa. Sono le scene filmate in due video diffusi sui social, e poi ripresi stamattina dall'edizione di Frosinone del quotidiano Il Messaggero, che sono state realizzate da un gruppo di adolescenti in un agriturismo di Anagni. Ora i carabinieri stanno esaminando le immagini per risalire all’identità degli autori dei video e delle sevizie sulla capretta.

I due video

Nei filmati si vedono i ragazzi, un gruppo di diciottenni originari di Fiuggi, che al termine di un compleanno festeggiato nell'agriturismo hanno pensato di proseguire la serata maltrattando e uccidendo il piccolo animale tra risate e battute goliardiche. Nel primo video si vedono i ragazzi trasportare su una carriola una capretta che poi viene lanciata da una finestra; nel secondo video invece si vede uno dei ragazzi prendere la rincorsa per colpire a calci sulla testa l'animale tramortendolo, ripetendo la scena fino ad ucciderlo.

Le denunce

La capretta si era lasciata avvicinare senza fare resistenza perché abituata alla presenza umana ed alle visite delle famiglie. L'episodio è accaduto domenica sera in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi. Il proprietario della struttura ha denunciato l'episodio ai carabinieri di Anagni che ora procedono per il reato di “omessa custodia o malgoverno di animale”.

Anche l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha annunciato che presenterà una denuncia contro i giovani di Fiuggi che hanno partecipato e filmato l’uccisione della capretta: "Questa è una azione criminale di una violenza inaudita che deve essere punita severamente e che soprattutto non deve passare sotto silenzio”.

In provincia di Frosinone nei mesi scorsi era stato registrato un altro episodio simile: a Piedimonte San Germano dove un ragazzino veniva filmato mentre prendeva a calci con violenza un gatto.