Roma, 11 dicembre 2021 – Tra gli eventi più attesi nella Capitale c’è di certo il concertone di Capodanno. Nonostante la quarta ondata della pandemia al Campidoglio stanno lavorando agli ultimi dettagli per festeggiare come da tradizione l’arrivo del 2022 a Roma. Per il via libera ufficiale come ha spiegato in giornata il sindaco Roberto Gualtieri si attende l'analisi degli ultimi dati epidemiologici: “stiamo finalizzando la nostra valutazione sulla base del dati epidemiologici e del consiglio degli esperti della Regione”. Gli ultimi dati regionali sui contagi da Covid di oggi 11 dicembre nel Lazio registrano numeri in calo, ma l'invito dell'assessore alla Sanità, D'Amato resta lo stesso dai giorni: "massima attenzione".

Posti per 15 mila al Circo Massimo

Il luogo scelto per il concerto sarebbe il Circo Massimo con 15mila posti a sedere assegnati per garantire il corretto distanziamento, spalti allestiti per l'occasione, mascherine e super green pass obbligatorio. L'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato, che sta coordinando l'evento su forte impulso della giunta Gualtieri, interpellato, risponde: “Puntiamo a restituire a Roma il posto di primo piano che le spetta nei grandi eventi culturali e artistici”.

Gli artisti sul palco

Tra gli artisti pronti a richiamare il grande pubblico nella Capitale ci sarebbero: Coez, Blanco e Tommaso Paradiso. Ma l'ultima parola spetta all'andamento della curva epidemiologica sperando un raffreddamento di tutti gli indicatori.