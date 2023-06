Capocotta, il Consiglio di Stato salva la stagione per i chioschi: fino al nuovo bando

Roma, 4 giugno 2023 - La stagione per i chioschi di Capocotta è salva. Il Consiglio di Stato ha emesso un decreto cautelare che sospende la sentenza del marzo scorso, e ha affermato la necessità che i gestori continuino a garantire tutti i servizi per Capocotta (sia quelli collegati alla balneazione che quelli di tutela dell'ambiente) fino all'aggiudicazione della nuova gara che il Comune di Roma sta approntando. Lo afferma l'avvocato Francesco Dell'Orso che rappresenta i gestori del chioschi di Capocotta Oasi Naturistica, Dar Zagaja, Mediterranea, Mecs Village e il Porto di Enea.

La spiaggia di Capocotta, zona di litorale romano compresa tra Castel Porziano e Torvaianica, è uno dei tratti di dune meglio conservati d'Italia. Estesa per 45 ettari, dal 1996 fa parte della riserva naturale statale Litorale Romano.

Da settimane è in corso un'interlocuzione tra i gestori dei chioschi e il Campidoglio per arrivare all'affidamento diretto delle spiagge e ad un nuovo bando che vada finalmente a sanare la situazione che si è venuta a creare. Pochi giorni fa si è tenuta anche una commissione tematica in comune sulla situazione delle spiagge del litorale e per Capocotta il bando potrebbe arrivare entro metà giugno, così come l'affidamento diretto per garantire servizi in spiaggia e servizio di salvataggio ai bagnanti. Intanto, a metterci una pezza ci ha pensato il Consiglio di Stato.