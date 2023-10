Caos treni, sospesa la circolazione nel nodo di Roma: ritardi fino a 120 minuti

Roma, 23 ottobre 2023 – Giornata di caos per i treni in transito dal nodo di Roma dove, dalla mattina, è stata sospesa la circolazione ferroviaria per un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Prenestina.

Guasto elettrico

A quanto si apprende, il guasto si è verificato al passaggio di un treno da Venezia, in transito per Roma e diretto a Napoli, all'altezza di Prenestina. Il mezzo è rimasto fermo e i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno. Si sono verificati rallentamenti, a quanto si apprende, fino a 120 minuti.

notizia in aggiornamento