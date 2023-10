Cane rottweiler cade dal terzo piano e colpisce donna incinta: la 28enne è grave

Roma, 27 ottobre 2023 – Un cane rottweiler è precipitato dal terzo piano di una palazzina nel centro di Roma colpendo una donna incinta di 28 anni che stava passeggiando insieme al compagno. Il tragico incidente è accaduto poco dopo le 12 in via Frattina.

"All'inizio abbiamo sentito un botto forte e abbiamo creduto si trattasse di uno sparo. C'è stato un fuggi fuggi generale, noi ci siamo accovacciati dietro al bancone, convinti che si trattasse di un attentato. Poi abbiamo realizzato che in realtà era accaduto qualcos'altro", ha raccontato una commessa all’Adnkronos.

La donna travolta dal molosso di 60 kg è stata soccorsa immediatamente da passanti e commessi dei negozi in attesa dell’arrivo dei sanitari. Qualcuno ha cercato di soccorrere anche il rottweiler di circa 8 mesi che però è morto a seguito dell’impatto. Secondo alcuni testimoni l’animale “non sarebbe morto sul colpo, ma dopo circa un’ora e mezzo da quando è precipitato”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina.

La 28enne, trasportata d’urgenza in ospedale all'Umberto I e ricoverata in gravi condizioni, ha riportato una frattura dietro l’orecchio. Nonostante il terribile colpo, la donna al secondo mese di gravidanza si trova fuori pericolo e il feto non ha subito danni.

La padrona del cane – sotto choc – ha sostenuto di non essersi accorta di nulla. Ora rischia accusa di lesioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica e capire come il cane sia potuto precipitare da una finestra e non da un balcone come appreso in precedenza. Un’ipotesi che sta circolando in queste ore è che il cane sia precipitato dalla finestra mentre inseguiva un gatto nell’appartamento.

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui