Caldo record a Roma, picchi oltre i 43 gradi. Ecco le zone più a rischio, schierati 80 'Angeli del Fresco'

Roma, 18 luglio 2023 – Una tempesta di calore sta invadendo Roma: il picco massimo si sta avvicinando e nelle prossime ore i barometri registreranno temperature da record. Nel mirino di questo anticiclone africano bollente c’è soprattutto la Capitale, dove oggi martedì 18 luglio sono attese temperature tra i 42 e i 43 gradi. E, per fronteggiare l’emergenza. In città sono scesi in campo gli ‘Angeli del fresco’. La protezione civile di Roma ha mappato i quartieri più a rischio, individuando 28 punti di aiuto dove i volontari sono al lavoro per aiutare le persone in difficoltà.

“Vogliamo cogliere in anticipo i malori, soprattutto delle persone anziane. Una vera operazione sulla città messa in atto soprattutto dai nostri volontari, riconoscibili dall'uniforme multicolore con gli stemmi della protezione civile”, spiega il capo della protezione civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano. Ecco la mappa del caldo e le previsioni meteo delle prossime ore.

A Roma è scattata la massima allerta per l’ondata di calore attesa oggi. Sarà un'altra giornata da bollino rosso e per questo la protezione civile sta diffondendo un video con i consigli utili per superare l’emergenza senza conseguenze sulla salute. Indicazioni preziose per tutti, ma soprattutto per le persone più fragili: anziani, invalidi e bambini. Ma il bollettino diramato dalla Regione Lazio prevede l’allerta di livello 3 (l’intensità massima) fino a domani, mercoledì 19 luglio.

Antonio Sanò, fondatore del Meteo.it, conferma la città italiana che quasi sicuramente batterà il suo precedente record di caldo (+40.7°C nel giugno 2022) sarà Roma con i 42°-43°C previsti per oggi e domani. "Non a caso perfino il Times – spiega Sanò – mi ha interpellato per chiedere informazioni sugli sviluppi su Roma definendola Infernal City”. Il gran caldo, spesso afoso, sarà infernale anche sulle altre città italiane. In alcune località si batterà addirittura il caldo dell'estate 2003.

Sono 28 i punti sensibili individuati dalla protezione civile dove oggi saranno presenti 80 volontari – i cosiddetti ‘Angeli del Fresco’ – per aiutare le persone in difficoltà. Ecco l'elenco dei luoghi più caldi dove trovare il ‘pronto intervento fresco’: Colosseo, metro Colosseo, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza del Popolo, Piazza Pia, Stazione Cipro, Metro Ottaviano, Piazza Bologna, Piazza Sempione, Mercato del Tufello, Via Alberto Bergamini, Piazza dei Mirti, Largo Monreale, Piazza dell'Alberone, Mercato del Quadraro, Metro Anagnina, Santa Galla, Via Rosa Raimondi Garibaldi, Piazzale dei Caduti della Montagnola, Viale Europa, Piazza Gregoriopoli/Via dei Romagnoli, Piazzale Anco Marzio, Viale Marconi, Piazza San Giovanni di Dio, Piazza dei Giureconsulti/Mercato Urbano II, Largo Millesimo, Mercato di Ponte Milvio.

Una task force di 80 persone – tra volontari e personale della Protezione civile, Croce Rossa e Acea – in strada dalle 11 di questa mattina. Oggi gli 'Angeli del Fresco' saranno vicini alle persone, consiglieranno le buone prassi, e in caso di occorrenza, agevoleranno l'idratazione, accompagnando chi ha i primi sintomi da eccessivo riscaldamento alle fontane o erogando direttamente acqua dalle bottigliette per un raffrescamento del corpo ed un riequilibrio dell'idratazione. "Un modo di essere pronti per interventi e attivazioni precoci dei servizi di soccorso medico – dice Napolitano – il consiglio principale resta quello di non uscire nelle ore più calde. L'autoprotezione è anche idratazione, ma non solo".