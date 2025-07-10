Giallo a Roma, precipita da una terrazza e muore: ora la procura apre un’inchiesta per omicidio

Roma, 10 luglio 2025 – È morto cadendo da una terrazza in circostanze misteriose e ora, una settimana di distanza, la procura di Roma indaga per omicidio. La vittima è Adriano Gneo, un 48enne romano precipitato dal palazzo in cui viveva a Tor Bella Monaca, nella zona est della Capitale.

Gli inquirenti non escludono che Gneo sia precipitato nel vuoto dopo una lite scoppiata con un altro uomo che lo avrebbe inseguito fino alla terrazza condominiale. Tra le ipotesi al vaglio, un debito di 60mila euro.

Il debito di 60mila euro

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima aveva contratto un debito di circa 60 mila euro con l'altro uomo. I due avevano concordato un pagamento a rate, ma a fine 2024 il 48enne aveva interrotto la consegna del denaro.

La posizione del creditore è ora al vaglio degli inquirenti: secondo la ricostruzione da lui fornita a chi indaga, nel corso di una lite, legata alla questione dei soldi, il 48enne avrebbe aperto la finestra dell'appartamento di via Pietro Cardella gettandosi poi nel vuoto. I pm di piazzale Clodio procedono, al momento, per omicidio volontario. Le indagini sono state delegate agli agenti della Squadra Mobile.

Il ritrovamento del cadavere

I fatti risalgono alla sera del 2 luglio scorso. L’uomo venne trovato senza vita in via Pietro Cardella, precipitato dal balcone del suo appartamento nel quartiere di Grotta Celoni. I poliziotti intervenuti sul posto nell'immediatezza denunciarono un romano di 62 anni con il quale poco prima la vittima avrebbe avuto una lite.

Gli inquirenti non escludono che l'uomo sia precipitato proprio dopo quella lite, ma le verifiche sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.