Cadavere sui binari a Latina: traffico ferroviario in tilt sulla Roma-Napoli

Roma, 27 gennaio 2023 - Treni in tilt questa mattina, disagi per i pendolari diretti verso la capitale. Forti ritardi e cancellazione dei treni sulle linee ferroviarie Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno questa mattina, a causa del ritrovamento nelle prime ore del giorno di un cadavere di un uomo. La salma sarebbe stata notata vicino alla stazione di Campoleone da un macchinista, che ha dato l'allarme, e non sarebbe stata ancora identificata, data l'assenza di documenti. Sul luogo gli uomini della polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso e tentare di ricostruire le dinamiche dell'accaduto.