Cadavere ritrovato in un garage di Anzio: l’uomo era scomparso da giorni

Roma, 24 agosto 2023 – Spunta un cadavere in un garage ad Anzio. È stato ritrovato in stato di decomposizione il corpo di un uomo, segno che il decesso è avvenuto qualche giorno fa. Si tratta di un artigiano 60enne del posto. L'inquietante ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio in via Taigete.

A dare l’allarme è stato il fratello della vittima che – preoccupato per l’improvvisa scomparsa del 60enne: non lo sentiva da giorni – ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Ieri era andato in via Taigete, dove la vittima abitava, ma una volta arrivato davanti al garage ha sentito un odore fortissimo uscire dalla serranda. E a quel punto è scattato il panico.

I carabinieri hanno forzato la serranda e hanno trovato il cadavere del 60enne. Dai primi accertamenti, non sarebbero stati rilevati segni di effrazione sulle porte e le finestre del garage e sul cadavere non erano visibili segni di violenza. È giallo sui motivi della morte: potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma la procura ha sequestrato la salma e ora si trova al policlinico Tor Vergata. È stata disposta l’autopsia: l’esame servirà a capire come è avvenuto il decesso.