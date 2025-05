Roma, l’auto di un buttafuori crivellata di colpi: ricoverato in gravi condizioni

Roma, 11 maggio 2025 - Agguato stamani all'alba a Roma, un buttafuori è grave dopo che la sua auto è stata crivellata di proiettili a Vitinia, quadrante sud della capitale.

La sparatoria intorno alle 6.30 in via Ostiense. La vittima, un egiziano di 27 anni, è stato colpito mentre era a bordo della propria auto mentre si dirigeva verso Roma: una vettura lo ha affiancato e qualcuno ha fatto fuoco colpendolo in varie parti del corpo, tra cui testa e addome. È stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Sull'agguato stanno indagando i carabinieri della stazione e della compagnia di Ostia.