Nuova bufera su De Angelis: “Ha assunto il cognato in Regione senza concorso”

Roma, 12 agosto 2023 – Marcello De Angelis resta al centro delle polemiche e, a pochi giorni dalle affermazioni sulla strage di Bologna che hanno alzato un vespaio politico, contro il responsabile della comunicazione della Regione Lazio ora esce l’accusa che ha assunto il fratello della compagna, Edoardo Di Rocco, nello staff della comunicazione. Un incarico fiduciario senza concorso.

A puntare il dito contro il portavoce del presidente Francesco Rocca è il consigliere regionale, neo esponente di Azione, Alessio D'Amato: “De Angelis ha assunto anche il cognato? Una vergogna. Se Rocca sapeva è grave, se non sapeva e non fa niente è peggio. Chiedo di invitare al consiglio straordinario richiesto dalle opposizioni i rappresentanti dei familiari della strage neofascista di Bologna”.

Le polemiche

Dopo la bufera scatenata una settimana fa per il suo post sulla strage di Bologna, si riaccende dunque la polemica sull'ex leader di Terza Posizione, questa volta appunto per l'assunzione del fratello della compagna. Da quanto si apprende, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca non sarebbe stato a conoscenza della scelta fatta da De Angelis. Per ora su questo il governatore, ignaro dell'assunzione all'origine delle nuove polemiche, tace dopo avere invece rinnovato la fiducia a De Angelis dopo il post in cui si diceva convinto dell'innocenza di Mambro e Fioravanti. Proprio sul post della discordia ieri la premier Giorgia Meloni ha voluto sottolineare che la “competenza è del presidente Rocca: non credo di dovermi occupare di De Angelis”. Ma ora Rocca è chiamato a dipanare un altro casus belli che investe De Angelis.

“De Angelis si deve dimettere”

"Anche stavolta il presidente Rocca giustificherà l'operato di Marcello De Angelis? Ci auguriamo che non continuerà a ricoprire l'incarico di responsabile della comunicazione della Regione Lazio e di sentire una parola definitiva da parte di Rocca: cioè De Angelis si deve dimettere”, commenta il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti. La notizia dell'assunzione rimbalza sui social. “Dio, Patria, ma soprattutto Famiglia”, si legge tra i commenti. Resta comunque in primo piano anche la polemica rispetto al post di qualche giorno fa sulla strage di Bologna.