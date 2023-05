Bruce Sprinsteen 21 maggio a Roma: orario, scaletta, parcheggio

Roma, 21 maggio - L'attesa è finita, la forza del rock arriva oggi 21 maggio al Circo Massimo a Roma con Bruce Springsteen e la E Street Band, con Roy Bittan a piano e sintetizzatori, Nils Lofgren alla chitarra e voce, Patti Scialfa alla chitarra e voce, Garry Tallent al basso, Stevie Van Zandt alla chitarra e voce, Max Weinberg alla batteria, Soozie Tyrell al violino, alla chitarra e voce, Jake Clemons al sassofono e Charlie Giordano alle tastiere. Dopo 7 lunghi anni, e dopo il live di Ferrara il 18 maggio per il Boss è un ritorno nella Capitale dopo il concerto del 2016, ed è anche il live più atteso del 2023.

La prima tappa europea all'aperto di questo tour mondiale di Springsteen è stata Barcellona: 117.000 spettatori. In precedenza, 28 tappe nei palazzetti americani, quindi adesso i 31 nel Vecchio continente e tutti sold out, e poi di nuovo al di là dell'Atlantico ad agosto per una seconda parte del tour.

Quasi tre ore di show, con in scaletta tra i 27 e i 29 brani, a partire - salvo sorprese - da "No Surrender", e una carrellata di brani tra i più celebri di una carriera strepitosa e appassionante, come "Dancing In The Dark", "Badlands", "Tenth Avenue Freeze-Out", "Glory Days", "Wrecking Ball", "The Rising", "Thunder Road", "Born In The USA" (in versione anche elettrica), "Born To Run" (elettrica), "Promised Land", sono solo alcuni degli inni generazionali con i quali Springsteen e la E Street Band faranno sognare anche a Roma gli spettatori accorsi, insieme alla celeberrima "Nightshift" dei Commodores (dal recente "Only the strong survive", pubblicato alla fine dello scorso anno, già certificato Disco d'Oro in Italia, inciso da Springsteen per celebrare la musica soul). E non dovrebbe mancare "Because the night", come pure "Candy's room - cala il sole" e 2She's the one". A Ferrara ha chiuso con "I'll see you in my dreams", solo acustica e sottotitoli in italiano.

L'Area Concerto aprirà alle ore 14. Alle ore 16.30 si esibirà The White Buffalo (il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale) seguito alle ore 17.45 da Sam Fender (che, dopo Ferrara, tornerà sul palco del Circo Massimo). A Roma l'Area Concerto è divisa in due settori (Pit e Posto Unico), ognuna con i propri servizi, sia punti ristoro con cibo e bevande, che toilette.

I biglietti per i concerti italiani (tutti a posto unico in piedi) sono esauriti in prevendita. Chi non ha fatto in tempo ad acquistare può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. In nessun caso è opportuno rivolgersi a circuiti di secondary ticketing.

Sarà possibile accedere dai seguenti ingressi: Ingresso 1: Via del Circo Massimo ang. V.le Aventino. Ingresso 2: Via dei Cerchi ang. Via di San Gregorio. Ingresso 3: Via Della Greca

Le persone diversamente abili, in possesso del biglietto dedicato, potranno accedere all'area riservata posizionata in via del Circo Massimo (all'altezza del Piazzale Ugo La Malfa). L'organizzazione mette a disposizione un servizio di accompagnatori e assistenza più 2 golf car per il tragitto di andata e ritorno dai parcheggi alla zona riservata. Ricordiamo che il biglietto dedicato permette l'ingresso sia alla persona diversamente abile che ad un accompagnatore. I diversamente abili potranno parcheggiare in via delle Terme Deciane ed in Piazzale Ugo La Malfa; l'accesso è riservato a coloro che sono già in possesso del biglietto dedicato.

Dalle 7,00 del 19.05.23 e fino a cessate esigenze del 22.05.23, divieto di transito in VIA DEI CERCHI nel tratto compreso tra Piazza di Porta Capena e Via di S. Teodoro

Dalle 20,00 del 20.05.23 e fino a cessate esigenze del 22 maggio, divieto di transito in VIA DELL'ARA MASSIMA DI ERCOLE nel tratto e verso compresi tra Via del Circo Massimo e Via dei Cerchi.

Dalle 20,00 del 20.05.23 e fino a cessate esigenze del 22.05.23 divieto di transito: VIA DELLA GRECA -VIA DELL'ARA MASSIMA DI ERCOLE -VIA DEL CIRCO MASSIMO, eccetto il tratto nel senso e verso compreso tra Via della Fonte di Fauno e Viale Aventino - PIAZZALE UGO LA MALFA - CLIVO DEI PUBLICII tratto compreso tra Via della Greca e Via di Valle Murcia.

Il suggerimento è quello di lasciare la macchina in prossimità dei parcheggi di scambio e raggiungere Circo Massimo con i mezzi pubblici. I parcheggi di scambio di Atac offrono la possibilità di lasciare l'automobile a tariffe agevolate per la sosta di lunga durata e proseguire verso le aree centrali della città scambiando con il trasporto pubblico cittadino. Tutti i parcheggi di scambio, infatti, sono situati presso le stazioni delle linee A, B e C della Metropolitana, le fermate delle ferrovie metropolitane o presso capolinea di bus urbani ed extraurbani.

I parcheggi consigliati in prossimità della linea B della metropolitana sono: Laurentina (ingresso da Via Francesco De Suppè), Magliana (ingresso da Via di Val Fiorita), Parcheggio Ostiense Adiacente EUR Magliana (ingresso da Via Ostiense), Partigiani (ingresso da Piazzale Partigiani), Trieste (ingresso da Via Chiana, 105), Nomentana (ingresso da Via Val d'Aosta), Jonio (ingresso da Via Gran Paradiso). I parcheggi consigliati in prossimità della linea B1 della metropolitana sono: Tiburtina (ingresso da Via Pietro l'Eremita), S. Maria Del Soccorso (ingresso da Via di Pietralata), Ponte Mammolo 1 (ingresso da Via delle Messi d'Oro), Ponte Mammolo 2 (ingresso dalla rampa di collegamento Via Tiburtina - Viale Palmiro Togliatti), Palmiro Togliatti (ingresso da Viale Palmiro Togliatti - Ponte Mammola), Rebibbia 1 (ingresso da Via Casal de'Pazzi), Rebibbia 2 (ingresso da Via Tiburtina, di fronte alla stazione della metropolitana). I parcheggi consigliati in prossimità della linea A della metropolitana sono: Battistini (ingresso da Via Lucio Il), Cipro (ingresso da Via Angelo Emo), Arco di Travertino (ingresso da Via dell'Arco di Travertino), Cinecittà (ingresso da Via Tuscolana, in corrispondenza della stazione della metropolitana), Anagnina (ingresso da Via Tuscolana), Anagnina A e C (ingresso da Via Vincenzo Giudice), Anagnina B (ingresso da via Otello Stefanini).

In arrivo la fermata della metropolitana più vicina è Circo Massimo (linea B). In alternativa fermate consigliate: Metro B Colosseo (1,1 km) / Metro B Piramide (1km). Il giorno del concerto le metro A-B/B1-C rimarranno aperte eccezionalmente sino alle ore 1.30.

Orari della Metropolitana domenica 21 maggio: Linea A (Anagnina-Battistini), linea B (Laurentina-Rebibbia), linea B1 (Laurentina-Jonio), Linea C (Pantano - San Giovanni). Prima partenza da tutti i capolinea ore 5:30 e ultima partenza da tutti i capolinea, eccezionalmente per il concerto all'1:30. Solo la fermata Circo Massimo - il giorno del concerto - chiuderà alle h 22:00.

Tram e autobus, gli orari: dalle 5.30 del mattino alle 00.00. Per arrivare al Circo Massimo con i mezzi pubblici, i capolinea più vicini per gli autobus urbani sono Termini, Piazza Venezia e Piazzale Ostiense.

Da Termini sarà possibile prendere la metropolitana linea B fino alla fermata Colosseo o Piramide, mentre da Piazza Venezia e da Piazzale Ostiense si può raggiungere il Circo Massimo anche a piedi percorrendo circa 1km. Il capolinea degli autobus extraurbani è la Stazione Tiburtina, da cui si può prendere la metropolitana linea B fino alla fermata Colosseo o Piramide.

Autobus: Stazione Termini: le linee che fanno capolinea a Stazione Termini sono C2, C3, H, M, 16, 38, 40, 64, 75, 82, 85, 90, 92,105,170,175,217,310,360,649,714,910. Le linee notturne sono (dalle 00.00) N5, N7, N8, N9, N13, N15. Piazza Venezia (Via del Corso): le linee che fanno capolinea in Piazza Venezia sono 8, 44, 46, 60,190,780,781, 810,916; le linee che fanno solo la fermata a Piazza Venezia sono C3, 40, 53, 80, 85, 63, 70, 81, 83, 87, 160, 170, 175,186,271,628,716,810. Le linee notturne (dalle 00.00) sono N3, N4, N6, N12, N12P, N18, N19, N20, N25. Piazzale Ostiense, Piazzale dei Partigiani, Cave Ardeatine (in prossimità della fermata metro Piramide): le linee che partono da Piazzale dei Partigiani sono 30, 83, 130F, 280 e 719 mentre da Piazzale Ostiense Cave Ardeatine (fuori dalla metro Piramide) sono 3B, 30, 83, 130F, 280, 719, 769; le linee notturne (dalle 00.00) sono N9, N1O, N11. Tram: Linea 5 (Stazione Termini-Piazza dei Gerani): scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo). Linea 8 (Piazza Venezia-Via del Casaletto): scendere in Piazza Venezia, da cui si può raggiungere il Circo Massimo a piedi (circa 1km). Linea 14 (Stazione Termini - V.le Palmiro Togliatti): scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo). Linea 19 (Piazza Risorgimento-Piazza dei Gerani): scendere a Porta Maggiore, raggiungere a piedi la Stazione Termini e prendere la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (lkm da Circo Massimo); in alternativa scendere alla fermata Policlinico e prendere la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)

STAZIONE TERMINI Prendere la linea metropolitana B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1 km da Circo Massimo) STAZIONE TIBURTINA Prendere la linea metropolitana B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1 km da Circo Massimo) STAZIONE OSTIENSE Si può raggiungere il Circo Massimo a piedi (1km circa) Inoltre, dopo il concerto saranno disponibili dei treni speciali, che offrono l'opportunità di tornare comodamente a casa subito dopo lo spettacolo. I biglietti e le informazioni sono disponibili su tutti i canali di vendita Trenitalia.