Roma, scena da far west sul bus per Ostia Lido: vede una borseggiatrice e la picchia per farsi giustizia

Roma, 11 luglio 2023 – Ha visto la borseggiatrice in azione sul bus e ha reagito con violenza, picchiandola per farsi giustizia da solo. E’ l’autobus Roma-Ostia Lido e poi il capolinea del 7 a Torvaianica, ieri sera, a essere diventati il teatro di una scena da far west – ripresa da alcuni passanti i cui video sono subito stati diffusi sui social - dove un uomo ha ripetutamente malmenato una donna che era stata sorpresa mentre tentava di rubare in una borsa.

La ricostruzione dell’aggressione

Dai frammenti di video diffusi in rete l’aggressione sembra iniziata sul bus fermo al capolinea, è poi proseguita a bordo durante il tragitto tra alcune fermate ed è poi proseguita in strada dove la donna è prima stata trascina giù dal mezzo e quindi si è buttata a terra in posizione fetale per cercare di proteggersi dalle botte.

L’uomo con una maglietta azzurra, pantaloni corti neri e ciabatte rosse ha cominciato a prende a schiaffi la donna, che ha un vestito corto grigio, a bordo dell’autobus, nonostante altri passeggeri abbiano provato a fermarli. In un altro video si vede l’uomo assale la donna mentre lei è seduta a terra sul pianale del bus e l'afferra per i capelli. In un’altra scena l’aggressore viene allontanato da alcuni passeggeri e condotto fuori dal mezzo fermo, ma lui tenta di risalire a bordo. E in un’altra ripresa fatta dal marciapiede esterno si vede l’uomo che ha afferrato la donna dalla porta aperta del bus e cerca di trascinarla fuori. In un altro video il pestaggio prosegue in strada, dove la donna è a terra senza possibilità di reagire.