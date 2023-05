Roma, borseggiatori sul bus strappano la borsa a una donna e la colpiscono: arrestati

Roma, 26 maggio 2023 - Due borseggiatori fermati per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima a bordo del bus Atac della linea 31, hanno aggredito una donna per rubarle la borsa, in arresto due cittadini romeni di 34 e 40 anni.

L'aggressione è avvenuta alla fermata di via del Forte Bravetta, dove una volta scesi dal mezzo i due hanno continuato ad inveire contro la donna, colpendola con calci e pugni tentando anche di strapparle la borsetta. Scena notata da un carabiniere libero dal servizio, della Stazione di Roma IV Miglio Appio che ha richiesto ausilio alla centrale operativa ed è intervenuto in difesa della donna.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della stazione di Roma Bravetta e Trastevere, che hanno portato via i due esagitati, che hanno anche opposto resistenza. La donna, una 58enne romana è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata all'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni.