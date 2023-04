Roma, bomba a mano lungo il Tevere: gli artificieri la fanno brillare

Roma, 10 aprile 2023 - Una bomba a mano vecchia da esercitazione (Srcm), ma ancora carica, è stata trovata intorno alle 20 di ieri, giorno di Pasqua, incagliata tra le rocce sugli argini del Tevere, all'altezza dell'Isola Tiberina. A dare l'allarme un senza fissa dimora. Sul posto i carabinieri di Roma Centro e gli Artificieri dell'Arma che, coordinati dalla Prefettura, hanno fatto brillare l'ordigno, mentre gli agenti della Polizia Locale chiudevano al traffico l'area immediatamente sopra la banchina per quindici minuti, fino al termine delle operazioni. Sul posto, in via precauzionale, anche il 118 e il 115. L’operazione si è conclusa senza problemi e la circolazione ha potuto riprendere.