Bomba d'acqua a Roma, meteo impazzito sulla capitale

Roma, 13 giugno 2023 - Bomba d'acqua a Roma e tromba d'aria a Ostia. Un'altra giornata di maltempo si è abbattuto sulla Capitale a causa di un ciclone arrivato dalla Repubblica Ceca che porta su diverse aree dell'Italia temporali e acquazzoni in particolare al Nord-Ovest in estensione al Centro. Acquazzoni si registrano lungo via Aurelia, all'Eur, Monteverde.

A Ostia è stata avvistata poco prima delle 9 una tromba d’aria marina al largo del litorale, davanti al Canale dei Pescatori. Diverse le immagini pubblicate sui social network. Il vortice ha perso intensità al largo e si è estinto in mare senza raggiungere la costa e senza provocare danni. Sulla zona tra Anguillara, Bassano Romano e Isola Farnese questa mattina si è abbattuto un violento temporale con attività elettrica alle stelle. Fenomeni intensi sono stati segnalati tra Roma nord-ovest, lago di Bracciano e Tuscia. Gli accumuli parziali di pioggia, in alcune zone, sono di 5-15 millimetri che salgono a 18-20 nella provincia di Latina.

Previsioni 13 e 14 giugno

La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla sul Lazio e in altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria. Le previsioni per la giornata di oggi 13 giugno sono di fenomeni "accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento". Il maltempo insisterà anche domani mercoledì 14 giugno, le previsioni parlano di un picco di maltempo, con temperature in calo di un paio di gradi e acquazzoni in particolari nella prima mattinata e in serata.

Nubifragio, 100 interventi dei vigili del fuoco

Sono circa 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma tra il tardo pomeriggio di ieri e stanotte a seguito del maltempo che ha interessato la periferia sud est della capitale e la zona dei Castelli Romani, dove un violento nubifragio si è abbattuto dalle ore 19:00 circa. Danni d'acqua, allagamenti e alberi pericolanti sono gli interventi rilevanti che hanno impegnato le squadre de vigili del fuoco fino alle prime ore del mattino.

Troppa pioggia, a rischio le manifestazioni

Pausa di due giorni a Vinòforum a causa della troppa pioggia che, da domenica scorsa, si è abbattuta sulla Capitale. La manifestazione resterà chiusa il 13 e 14 giugno e prolungherà poi le sue attività fino al 20 giugno, per recuperare i giorni di chiusura. "Una decisione difficile, ma inevitabile. Per noi uno sforzo economico e organizzativo rilevante, ma che mettiamo in campo volentieri per rispetto nei confronti dei nostri espositori, degli sponsor e del pubblico", spiega Emiliano De Venuti, ceo di Vinòforum. La pioggia che si è abbattuta sulla Capitale a partire da domenica e l’allerta meteo codice giallo diramata dalla Protezione Civile per i prossimi due giorni, hanno indotto gli organizzatori a decidere per uno stop and go. "Vinòforum - conclude De Venuti - merita di essere vissuto nel migliore dei modi. La grande quantità di pioggia già caduta e quella annunciata hanno danneggiato il suolo rendendo tutto meno fruibile. La pausa ci permetterà di porre rimedio ai danni provocati dal maltempo. L`appuntamento è quindi per la riapertura di giovedì 15 giugno".