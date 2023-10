Bomba d’acqua su Ostia: negozi allagati e strade in tilt. I video del nubifragio

Roma, 16 ottobre 2023 – Una bomba d’acqua si è abbattuta su Ostia, strade come fiumi in piena nel quartiere di Roma che affaccia sul mare. I tombini non hanno retto alla pioggia torrenziale caduta questa mattina sul litorale romano, in molte zone della città il livello dell’acqua si è alzato così tanto da invadere le strade. Le auto bloccate dall’acqua, negozi allagati e perfino i soccorsi sono stati rallentati dall’alluvione improvvisa.

A causa della violenta pioggia caduta in mattinata, alcune strade sono state invase dall'acqua. I maggiori disagi si sono registrati nelle zone di via dei Velieri, Corso Duca di Genova e via delle Baleniere. Moltissime le segnalazioni arrivate alla polizia locale di Roma Capitale anche sulla presenza di acqua all'interno di alcuni negozi della zona.

La strada Roma Lido era in tilt. Una lunga fila di auto sono finite nell’onda di piena che ha allagato la zona tra via del Mare e via delle Canarie. Tanti i video girati dagli abitanti della zona e che mostrano i segni dei danni riportati oggi in molte zone di Ostia.

