Covid oggi nel Lazio, bollettino del 29 maggio: 1.965 contagiati, oltre la metà a Roma 

Articolo : Allarme zanzare, arriva l'App per difendersi. Ecco come usarla. Mappe delle zone infestate

Per approfondire :

Roma, 29 maggio 2022 - Seppure sempre in calo, i nuovi casi positivi al coronavirus a Roma città sono a quota 1.166 (ieri 1.371), vale a dire più della metà del totale dei contagi individuati nel Lazio, che per la precisioni sono stati 1.965 (-324) nelle ultime 24 ore. Qui il bollettino del 28 maggio.

Sono 3.451 i tamponi molecolari e 12.020 tamponi antigenici per un totale di 15.471 tamponi effettuati, il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%.

Il fronte degli ospedali. Sono 4 i decessi (-1) dell'ultima giornata, 575 i ricoverati (-19), 35 le terapie intensive (-2) e +3.666 i guariti.

Contagi e decessi dalle Asl

I dati delle diverse Aziende sanitarie locali del Lazio. Asl Roma 1: sono 445 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 2: sono 433 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 3: sono 288 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 4: sono 117 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 5: sono 159 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 6: sono 179 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Cosa succede nelle province: 344 i nuovi casi registrati. Nel dettaglio: Asl di Frosinone: sono 125 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 15 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

La campagna vaccinale

"Superata quota 13 milioni e 530 mila vaccini complessivi, superate le 3,99 milioni di dosi booster effettuate, oltre l'82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. - ha dichiarato l'assessora alla Sanità Alessio D'Amato - Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose".

Sono attivi a Roma gli hub di Ostiense, Termini e di via Lamaro dedicati ai cittadini provenienti dall'Ucraina. Fino ad oggi 29 maggio 2022 sono state rilasciate circa 18.900 tessere Stp (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.