Covid nel Lazio, bollettino 9 luglio, timida frenata, D'Amato: Aspettiamo che si consolidi

Roma, 9 luglio 2022 - Nel Lazio si osserva "una timida frenata nei contagi" Covid. "Attendiamo il consolidamento del dato". A evidenziarlo è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che ha comunicato i dati del bollettino odierno sull'epidemia.

Nel Lazio su 4.705 tamponi molecolari e 30.074 tamponi antigenici per un totale di 34.779 tamponi, si registrano 9.808 nuovi casi positivi (-300, qui il bollettino dell'8 luglio), sono 8 i decessi (-6), 814 i ricoverati (+18), 65 le terapie intensive (-8) e +7.183 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 28,2%. I casi a Roma città sono a quota 4.809.

Sono 193.854 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 814 ricoverati, 65 in terapia intensiva e 192.975 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.600.456, i morti 11.536, su un totale di 1.805.846 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Campagna vaccinale: quarta dose

Per la quarta dose le prenotazioni sono aperte sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. La vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero.

L'assessore D'Amato ha anche ricordato i dati delle vaccinazioni evidenziando come si sia "superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l'83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta". Nella fascia pediatrica 5-11 anni invece "sono oltre 148 mila i bambini con prima dose".