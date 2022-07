Bollettino Covid Lazio, oggi 4 luglio: 4.777 casi e 7 decessi. Tasso di contagio al 24,5%

Roma, 4 luglio 2022 – Nuovo balzo in avanti nel Lazio, dove il virus continua a dilagare. È preoccupante l’aumento degli attuali positivi, che in tutta la regione salono a 166.880, con 9.899 persone in più rispetto a ieri. E questo nonostante il calo dei test effettuati la domenica, che dovrebbe portare a un abbassamento apparente dei contagi. Sono 7 i decessi resi noti dal report giornaliero della Regione Lazio. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 24,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.954", fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Sommario:

Sono 4.777 i nuovi casi (-3.896 rispetto a ieri), ma il calo è solo apparente per il calo dei tamponi effettuati la domenica. Sono 4.514 i guariti nelle ultime 24 ore. Peggiora la situazione negli ospedali. La pressione più forte è sulle terapie intensive, che registrano un’occupazione del 6%, il doppio rispetto alla media nazionale (3%), e che in un solo giorno passano dai 55 pazienti di ieri ai 62 di oggi. Nei raparti di area medica ci sono 699 ricoverati (+27). Al netto dei ricoveri, sono 166.119 i laziali in isolamento domiciliare. Qui i posti letto occupati sono il 10%, un punto sotto il dato italiano.

Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono 1.571.415, i morti 11.490, su un totale di 1.749.785 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Dei 7 decessi registrati dal bollettino regionale, sei sono avvenuti nell’area metropolitana di Roma e uno in provincia di Viterbo, che oggi conta anche 61 nuovi casi. La zona romana registra oggi 4.024 test positivi, di cui 2.954 nella sola Capitale.

Nelle province oggi ci sono 1.209 nuovi casi, meno della metà di ieri. Il dato più alto si riscontra ancora nella zona di Latina, qui nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono 424. Seguono i territori di Frosinone con 140 casi e Rieti con i 128 contagi.

“La pandemia non è conclusa”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi è intervenuto all'evento “Pharma & Life Sciences Summit” del Sole 24 Ore. “É un momento cruciale della storia del nostro Servizio sanitario nazionale, in un momento in cui la pandemia non è conclusa. Abbiamo oggettivamente delle condizioni nuove e diverse in cui possiamo far partire una stagione di investimenti e trasformare la crisi in rilancio del Ssn e, più in generale, delle politiche della salute, della scienza e della vita, e quindi anche quelle connesse alla ricerca, al farmaco e all'assistenza”.