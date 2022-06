Covid nel Lazio oggi, bollettino del 30 giugno: 7.756 contagiati in 24 ore

Persone indossano mascherine sanitarie in un vagone della metropolitana

Roma, 30 giugno 2022 - La curva pandemica scende nel Lazio, ma i numeri dei nuovi contagi quotidiani restano puntati verso l'alto. Il Lazio con 7.756 nuovi casi è la quarta regione per contagi, precedono la Lombardia seguita da Campania (+9.946) e Veneto (+8.557).

Su 4.454 tamponi molecolari e 21.887 tamponi antigenici per un totale di 26.341 tamponi, si registrano 7.756 nuovi casi positivi (-2.093, qui il bollettino di ieri 29 giugno). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 29,4%. I casi a Roma città sono a quota 3.760.

'aspetto più drammatico del bollettino: anche oggi sono 5 i decessi registrati a causa del Covid. Negli ospedali sono in aumento i nuovi ingressi: sono 626 i pazienti ricoverati con problemi respiratori nelle aree mediche (+33), 54 nelle terapie intensive (+3), si contano anche 5.226 guariti.

D'Amato: "Abbiamo chiesto al governo di valutare il ritorno delle mascherine"

La nuova ondata di casi positivi a Sars-CoV-2 nel Lazio fa alzare il livello di allarme. "Abbiamo chiesto al Governo, visto che c'è un tema, ovvero che tra un po' non ci saranno gli operatori in ristoranti e alberghi perché isolati a casa con il Covid, di valutare il ritorno dell'obbligo della mascherina al chiuso. Anche per salvare la stagione turistica". Lo ha ribadito l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.